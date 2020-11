Ue: Gentiloni, difficile dire quando tornerà in vigore Patto di stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario europeo, inoltre, bisognerà discutere "la regola del debito" perché i livelli diventeranno "molto elevati". Ma, nel complesso, le regole comuni "servono" ed è "sbagliato" pensare che l'Ue possa continuare "senza regole comuni". Per quanto riguarda il percorso del Next Generation Eu, secondo Gentiloni non ci sono "ritardi seri" ed è quindi possibile concludere i piani entro la prossima primavera. "Siamo più o meno nei tempi previsti", ha detto spiegando che, però, serviranno ancora impegno per mantenere "il processo sul giusto binario". (Beb)