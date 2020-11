Covid: assessore Lazio, valore Rt in calo a 1,04, incoraggiante ma non abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 28 mila tamponi (meno 810 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.925 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 239 rispetto a ieri), di cui 1.495 a Roma. Inoltre, si registrano 34 decessi (meno 15 rispetto a ieri) e più 411 guariti. Nel Lazio il valore Rt in calo a 1,04, "dato incoraggiante il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci. Ora non bisogna mollare proprio adesso e fare attenzione questo weekend a mantenere il rigore nei comportamenti ed evitare assembramenti". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Superati i 3 mila ricoveri ma la rete ospedaliera nonostante il forte stress sta tenendo grazie alla rimodulazione messa in campo", conclude l'assessore. (Rer)