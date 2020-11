Violenze donne: caso Genovese, verifiche inquirenti su approccio a partecipanti feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'inchiesta su Alberto Genovese sono in corso da parte degli inquirenti milanesi delle verifiche su possibili approcci di carattere economico che sarebbero avvenuti negli ultimi giorni nei confronti della vittima della presunta violenza sessuale e di altre testimoni che avrebbero partecipato alle feste organizzate dall'imprenditore nel suo attico in centro a Milano. Da quanto è emerso sono una trentina le giovani donne individuate dagli investigatori che hanno preso parte a party a base di alcol e droga alla "Terrazza sentimento", come quello dello scorso 10 ottobre, in cui sarebbe avvenuto lo stupro della 18enne da parte dell'ex numero uno di Facile.it e Prima Assicurazioni. Nel frattempo, da quanto si è saputo, la vittima, che inizialmente era assistita da un legale dell'associazione Svs Donna Aiuta Donna onlus, ha cambiato avvocato.(Rem)