Covid: Righini (Fd'I Lazio), Alta Valle dell'Aniene ancora senza drive-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denunciamo dai primi d'ottobre la mancanza di un drive-in posizionato in luogo più rapidamente raggiungibile dalle decine di comuni dell'Alta Valle dell'Aniene". Lo dichiara in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "La carenza è ancora più grave se si considera che poteva essere attivato quello realizzato e mai aperto a Subiaco - aggiunge Righini -. Amareggia molto questa politica 'dei figli e figliastri' praticata dalla Asl Roma 5 che di fatto: o per scelta, o per incompetenza, finisce spesso e volentieri per penalizzare le popolazioni di questo quadrante regionale. Per quanto tempo ancora dovranno essere privati della possibilità di effettuare i tamponi gli abitanti dell'Alta Valle dell' Aniene? La Asl Rm 5 non riesce ad operare nemmeno dietro suggerimento, nemmeno quando tutte le evidenze dovrebbero spingere la direzione generale a fare quello che serve. Sulla mancata risposta alla lettera dei sindaci dell'area in questione chiederemo un'audizione in commissione Sanità del direttore generale Santonocito", conclude Righini.(Com)