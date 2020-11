Lavoro: Landini (Cgil), sindacato sia parte di processo costruzione nuovo modello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni “è aumentata la precarietà del lavoro e la frantumazione dei processi produttivi senza precedenti. Io penso che il sindacato, e quindi il mondo del lavoro, non debba semplicemente limitarsi oggi a dire più salario e meno orario, che sono tematiche che vanno affrontate perché esistono, ma si deve assumere anche la responsabilità di rivendicare di essere parte del processo di progettazione e di ricostruzione di un nuovo modello di sviluppo, e di un nuovo modello di partecipazione”. Lo ha detto il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla tre giorni "Futura: lavoro, ambiente, innovazione". (Com)