Lombardia: Santanchè (Fd'I), fiducia a Fontana, tavolo politico per rafforzare azione giunta

- Un tavolo politico per rafforzare l'azione della giunta che tornerà a riunirsi, ma durante il quale non si sarebbe parlato di un possibile rimpasto dell'assessorato regionale al Welfare di Giulio Gallera o, quanto meno, di un affiancamento di un tecnico. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, ha commentato la riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. "È stato un incontro molto proficuo - ha detto Santanchè - un tavolo politico che abbiamo sempre tenuto in piedi. Pieno supporto al presidente Fontana e ci ritroveremo a breve perché ognuno di noi vuole dare un contributo per rafforzare l'azione della giunta. Ci ritroveremo presto perché possiamo dare dei contributi nell'azione del governo della giunta". Rispondendo a chi le ha chiesto se oltre al pieno supporto al governatore sia stato espresso anche un pieno supporto a Gallera, la coordinatrice di Fratelli d'Italia ha replicato che "non abbiamo parlato singolarmente di assessori, abbiamo parlato di un complesso di azioni che bisogna mettere in atto, di azioni economiche e rivendicare quello che è stato fatto come i 3,5 miliardi messi a dispozione dalla giunta. Non abbiamo parlato neanche di commissari". Santanchè ha sottolineato anche che "non si è parlato di rimpasti, fa parte di una politica che non è la nostra". Infine Santanchè ha ribadito "la fiducia in tutta la giunta. Possiamo mettere a punto determinate cose, possiamo dare un'azione che sia ancora più forte e sentita da parte di tutti i cittadini lombardi. Ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a lavorare per quanto riguarda noi dei partiti". (Rem)