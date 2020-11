Lavoro: Fd'I a presidio operatori ristorazione Termini, siano ricevuti in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia oggi ha partecipato al sit in in Campidoglio nel rispetto delle norme Covid indetto dai lavoratori delle aziende di ristorazione della stazione Termini che "stanno perdendo il loro lavoro in seguito al progetto di revisione degli spazi da parte di Grandi stazioni Retail spa che prevede tra le altre cose la sostituzione delle attività di ristorazione con altri negozi". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia e Federico Rocca responsabile per Fd'I degli enti locali. "Abbiamo già presentato una mozione, una interrogazione e una richiesta di commissione trasparenza - aggiungono - per chiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia per questi lavoratori. Oggi abbiamo chiesto che una delegazione dei lavoratori possa essere ricevuta nei prossimi giorni in Campidoglio e in occasione della discussione in Assemblea capitolina della delibera urbanistica relativa al nuovo assetto della stazione Termini presenteremo degli emendamenti ed ordini del giorno che condizionino il nuovo progetto alla tutela dei lavoratori. Oggi più che mai - concludono - in tempi di grave crisi economica legata alla pandemia è inaccettabile che un intervento in teoria di riassetto e riqualificazione determini la perdita di posti di lavoro".(Com)