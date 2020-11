Bulgaria: sondaggio, cittadini a favore di Nord-Macedonia in Ue "con attuazione accordi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 51,1 per cento dei cittadini della Bulgaria sostiene l'adesione della Macedonia del Nord nell'Unione europea ma solo a patto che vengano rispettati gli accordi fra Skopje e Sofia. E' quanto rivela un sondaggio condotto dalla società per le ricerche di mercato Gallup, secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Solo il 5,8 per cento dei bulgari intervistati sostiene la possibilità che la Macedonia del Nord diventi membro dell'Ue anche se le sue relazioni con la Bulgaria non sono state completamente risolte, mentre il 57,9 per cento non lo ritiene possibile. Il 36,3 per cento degli intervistati non sa infine esprimersi sulla questione. (segue) (Seb)