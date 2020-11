Bulgaria: sondaggio, cittadini a favore di Nord-Macedonia in Ue "con attuazione accordi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Unione europea si riunirà il 17 novembre per discutere del processo di allargamento e decidere sull'adozione del quadro negoziale con la Macedonia del Nord. Resta contraria a tale adozione la Bulgaria, che vuole prima risolvere le questioni aperte legate al patrimonio storico e linguistico dei due Paesi. Il 6 novembre la Bulgaria ha annunciato di non poter sostenere il quadro negoziale di Skopje con l'Unione europea fino a quando le questioni aperte bilaterali non saranno risolte. Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. Le autorità di Sofia, invece, ritengono che prima dell'inizio dei negoziati sia necessario risolvere le questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero la questione della lingua e dell'identità degli eroi nazionali, come Goce Delcev, conteso da entrambi i Paesi. (Seb)