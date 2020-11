Covid: Silvestroni (Fd'I), governo continua a premiare Arcuri che si distrae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arcuri si occuperà dei vaccini. Mi sembra giusto l'atteggiamento del governo di continuare a premiare meriti e competenze. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia alla Camera Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio. "Dopo il disastro sui commissari in Calabria e il grande successo del professore del Mississippi che gestisce i Navigator è coerente dare la gestione della distribuzione dei vaccini a chi ha fallito su mascherine e tamponi, ha fallito sui bandi per la sanità, ha fantasticato sui banchi a rotelle, si è distratto sulle terapie intensive", aggiunge. (Rin)