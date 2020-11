Migranti: organizzazione EuroMed Rights, Patto Ue svantaggia Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l'immigrazione e l'asilo proposto dalla Commissione europea avrebbe un impatto dannoso per l'Italia. A dirlo è l'Organizzazione non governativa EuroMed Rights, rete di 80 organizzazioni per i diritti umani, istituzioni e individui in Europa e nella regione del Mediterraneo. Secondo una simulazione di EuroMed Rights, il Patto è "dannoso e irrealistico in quanto i posti disponibili nelle strutture di detenzione dovrebbero essere moltiplicati per 50 in tempi di crisi e 7,5 negli anni non di crisi". Per questo, la simulazione spiega anche perché i Paesi di primo arrivo non beneficeranno del meccanismo di solidarietà previsto dalla Commissione nel Patto. La simulazione si concentra sull'impatto che il Patto Ue, se fosse approvato, avrebbe su un primo Paese di arrivo come l'Italia. Utilizzando dati reali, questa analisi pesa i rischi posti al sistema di accoglienza, alle capacità delle strutture di detenzione per immigrati e alla durata della procedura di asilo e del periodo di detenzione. (segue) (Beb)