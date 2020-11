Migranti: organizzazione EuroMed Rights, Patto Ue svantaggia Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la simulazione, il Patto innescherebbe un massiccio aumento dei tassi di detenzione e sovraffollerebbe ulteriormente le strutture di detenzione per immigrati. Il numero di posti in queste strutture dovrebbe essere moltiplicato per 7,5 negli anni normali e per 50 negli anni di crisi come il 2016. Ciò comporterebbe un'ulteriore violazione dei diritti fondamentali. La simulazione mostra anche che il limite di 12 settimane per trattare le procedure di asilo alla frontiera non è realistico, in un paese in cui la durata media della procedura è attualmente di due anni. Il Patto, quindi, si tradurrebbe in un uso prolungato, ingiustificato e massiccio della detenzione in grandi centri di accoglienza sovraffollati. Ciò minerebbe ulteriormente l'integrazione dei richiedenti asilo nell'Ue e avrebbe un grave effetto sulla salute mentale dei richiedenti asilo. (segue) (Beb)