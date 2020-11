Migranti: organizzazione EuroMed Rights, Patto Ue svantaggia Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per EuroMed Rights, questo patto aumenterà il rischio di violazioni dei diritti umani, ma non si tradurrà in una reale solidarietà tra gli Stati membri. Infatti, secondo la proposta della Commissione, i paesi di primo arrivo, come Spagna, Italia, Malta, Grecia e Cipro, saranno ancora responsabili dei richiedenti asilo sbarcati sulle loro coste. Il sostegno di altri Stati membri non sarebbe significativo, poiché probabilmente sceglierebbero il patrocinio per il rimpatrio o altre forme di "solidarietà" invece del ricollocamento al loro interno. Quindi, EuroMed Rights invita gli Stati membri a respingere "la pericolosa logica alla base del Patto, che non solo li svantaggia, ma viola anche i diritti umani, non protegge i diritti dei migranti e dei rifugiati e contribuisce a mantenere milioni in detenzione". Secondo EuroMed Rights, l'approccio da sostenere è quello basato sui diritti umani, con un aumento dei percorsi legali verso l'Europa e la promozione di un'area di movimento aperta nella regione mediterranea. (Beb)