Covid: Asst Monza, più pazienti gravi e malati in pronto soccorso, chiesto a Ministero rafforzamento personale

- Diminuisce l’accesso di pazienti meno gravi all’ospedale San Gerardo di Monza e all’ospedale di Desio anche grazie al triage Areu dell’autodromo di Monza, ma aumenta la pressione dei ricoverati più gravi positivi al Covid-19 in pronto soccorso, tanto che - fa sapere l'Asst di Monza nel bollettino sull'emergenza sanitaria - "ad oggi stazionano pazienti in pronto soccorso che non trovano ricovero per mancanza di posti letto". I ricoverati sono in tutto 485, 370 presso il San Gerardo di Monza di cui 35 in terapia intensiva e 115 presso l’ospedale di Desio, di cui undici in terapia intensiva. "Permane alta - si legge nel bollettino - la carenza di personale assente per positività che non è compensata dalle rilevanti assunzioni effettuate dalla Direzione (sessanta in più delle cessazioni programmate e 111 per personale straordinario per fronteggiare l’emergenza Covid). Per questo è stata inviata da Regione al Ministero e alla Protezione civile la richiesta di rafforzamento predisposta dalla Direzione". (com)