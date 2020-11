Fmi: Spagna: misure sostegno al reddito hanno evitato "recessione molto più profonda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche a sostegno del reddito adottate dal governo spagnolo, come la cassa integrazione straordinaria (Erte), le linee di credito statali (Ico) e le indennità di disoccupazione per arginare le conseguenze della pandemia del coronavirus, sono servite ad evitare "una recessione molto più profonda e a limitare i rischi di una crisi prolungata", come è successo nel 2008. É quanto evidenziato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo rapporto annuale sull'economia spagnola pubblicato oggi nel quale ha ricordato l'importanza di "mantenere le politiche di sostegno (alle imprese, alle famiglie, lo stimolo agli investimenti produttivi e il rafforzamento del sistema bancario) fino alla ripresa. Tuttavia, l'Fmi ha messo in guardia l'esecutivo del primo ministro, Pedro Sanchez, in merito alla sostenibilità fiscale dei livelli di spesa dovuti all'annunciato aumento degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti pubblici. (segue) (Spm)