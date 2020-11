Fmi: Spagna: misure sostegno al reddito hanno evitato "recessione molto più profonda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno ad aumentare in modo permanente gli attuali rapporti di spesa dovrebbe essere evitato dato l'elevato deficit fiscale strutturale e le pressioni sulla spesa a lungo termine derivanti dall'invecchiamento della popolazione", si evidenzia in un passaggio del rapporto. L'organismo internazionale ha ricordato al governo spagnolo che i conti pubblici si troveranno "in una situazione delicata" dopo la pandemia e quindi il Paese "avrà bisogno di una politica fiscale restrittiva". L'Fmi si è espresso a favore di un aumento della pressione fiscale "su coloro che hanno beneficiato della crisi", prescrivendo al contempo che il governo non proponga per il momento alcun aumento dell'Iva o delle cosiddette "tasse verdi" a causa del loro impatto sull'attività economica. Secondo le stime del Fmi, la Spagna uscirà dalla crisi del coronavirus con un deficit strutturale vicino al 4,5 per cento del Pil, pari a circa 60 miliardi di euro. (Spm)