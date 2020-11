Terrorismo: ministri Ue, il contrasto non porti ad esclusione religiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al terrorismo non deve portare all'esclusione. Lo hanno scritto i ministri degli Affari interni dell'Unione europea nelle conclusioni del Consiglio. "Dobbiamo proteggere le persone in Europa dalla strumentalizzazione o dalla riformulazione delle tradizioni religiose a fini estremisti e dalle interpretazioni estremiste che portano alla violenza", hanno scritto. "Tuttavia, questa lotta contro l'estremismo non deve portare all'esclusione e alla stigmatizzazione dei gruppi religiosi. La nostra lotta al terrorismo non è diretta contro credenze religiose o politiche, ma contro l'estremismo fanatico e violento", hanno spiegato. I ministri chiedono alla Commissione europea di sostenere tutte le iniziative per comprendere le cause profonde e gli obiettivi delle ideologie estremiste. "Mireremo a sostenere le tante voci diverse che sono parte integrante della nostra società europea pluralista, aperta e liberale e chiariremo che non lasciamo spazio a nessun tipo di estremismo per dividerci. Dobbiamo far si che l'istruzione e la formazione religiosa, preferibilmente all'interno dell'Ue, siano in linea con i diritti e i valori fondamentali europei", hanno aggiunto. (Beb)