Imprese: Intesa Sanpaolo e Luiss Business School insieme per nuovo modello governance rischi finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Luiss Business School lanciano oggi la prima edizione dell'executive programme in “Governance, vigilanza e strategia degli intermediari finanziari”, un programma di alta specializzazione che fornisce strumenti e competenze avanzati per operare nell’ambito degli intermediari finanziari e fronteggiare le sfide di mercati sempre più connessi e digitalizzati. Stando al relativo comunicato stampa, i 15 partecipanti selezionati – consulenti, amministratori ed executive manager dai background che spaziano dal mondo bancario, finanziario, legale, all’analisi dei dati – potranno approfondire l’evoluzione della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di vigilanza e di controllo, analizzarne gli impatti sul sistema economico e produttivo e contribuire alla definizione di un nuovo modello di governance del rischio finanziario. Obiettivo del programma, prosegue la nota, è infatti sostenere regolatori e intermediari finanziari con l’elaborazione di una “better regulation” in grado di contemperare principi di stabilità finanziaria con obiettivi di crescita economica. I partecipanti avranno l’opportunità di arricchirsi professionalmente a 360 gradi, sia potenziando le competenze specialistiche in ambiti quali finanza aziendale, risk management, compliance, economia degli intermediari finanziari, sia sviluppando una visione strategica e la capacità di incidere sugli assetti istituzionali. (segue) (Com)