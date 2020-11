Imprese: Intesa Sanpaolo e Luiss Business School insieme per nuovo modello governance rischi finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, prosegue la nota, si avvale inoltre di una faculty prestigiosa che coinvolge, tra gli altri, Stefano Del Punta, chief financial officer di Intesa Sanpaolo, e Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa infatti rinnova e consolida la partnership tra Intesa Sanpaolo e Luiss Business School per la formazione di una classe dirigente che sappia indirizzare la crescita e la competitività del paese in scenari economici e politici globalizzati. "Con questo programma ci siamo posti obiettivi ambiziosi: da una parte rispondere a un'esigenza di mercato e formare figure manageriali in grado di operare in più settori, dall'altra contribuire con la formazione a una sfida di respiro europeo, che mette al centro la crescita delle aziende e una regolazione che tuteli la legalità e sostenga l'economia", ha dichiarato Enzo Peruffo, associate dean for executive education della Luiss Business School. “Il settore bancario sta attraversando importanti cambiamenti anche legati agli adempimenti normativi in materia di governance e vigilanza: per svolgere questo lavoro, dovuto e giusto, le banche devono trovare professionalità solide, continuamente aggiornate; da qui il compito di Intesa Sanpaolo di contribuire alla formazione su questi temi specialistici collaborando con università qualificate come Luiss, con cui il legame è storico e sempre vivo”, ha aggiunto Stefano Lucchini. (Com)