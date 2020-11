Kazakhstan-Kirghizistan: Tokayev a colloquio con Japarov, vogliamo stabilità a Bishkek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interesse del Kazakhstan è che nel vicino Kirghizistan regni la stabilità. Lo ha detto il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, in occasione di un colloquio telefonico con il primo ministro kirghizo Sadyr Japarov, che nelle scorse ore si è dimesso dall’incarico di presidente ad interim per potersi candidare per le elezioni presidenziali del prossimo gennaio. La conversazione, fa sapere la presidenza di Nur-Sultan, è avvenuta su iniziativa della parte kirghisa e i due interlocutori hanno condiviso il reciproco desiderio di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali di amicizia, buon vicinato e partenariato strategico. Japarov “ha ringraziato il presidente Tokayev e l’intero popolo del Kazakhstan per il costante sostegno in questo periodo difficile”, si legge nella nota. A sua volta, Tokayev ha sottolineato che Nur-Sultan è fermamente impegnata ad approfondire i rapporti di alleanza con il Kirghizistan. (Res)