Covid: possibile zona rossa per Toscana e Campania, altre tre regioni arancione

- Nel giorno in cui il presidente del Consiglio ha annunciato novità per quel che riguarda la classificazione delle regioni in base al rischio di diffusione dei contagi da Covid-19, dalla Cabina di regia chiamata a valutare i dati da trasmettere poi al Cts, per le dovute valutazione, filtrano alcune indiscrezioni che vorrebbero il passaggio della Toscana e della Campania in zona rossa. Innalzamento del livello di rischio anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Marche. Questo almeno secondo i dati che ora passeranno al vaglio del Comitato tecnico scientifico per la valutazione finale. (Rin)