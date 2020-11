Turchia: a settembre produzione industriale in crescita dell’8,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di settembre 2020 la produzione industriale della Turchia ha registrato un netto miglioramento, segnando un aumento dell’8,1 per cento su base annuale e dell’1,7 per cento su base mensile. E’ quanto emerge da dati ufficiali diffusi oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Turkstat). Fra gli indici relativi al settore manifatturiero, il settore che ha registrato l’incremento maggiore su base annuale è quello dei prodotti a tecnologia medio-alta (13,8 per cento), ma sono positivi anche i dati relativi ai beni di consumo durevoli (16,2 per cento). Il dato peggiore è invece quello dei prodotti ad alta tecnologia, che su base annuale hanno registrato un calo dell’11,2 per cento. Sempre dai dati Turkstat emerge tuttavia che l’alta tecnologia è il settore che a settembre ha visto la crescita maggiore su base mensile (nella misura del 6 per cento). (Tua)