Sudafrica: corruzione, segretario generale Anc compare oggi in tribunale

- Il segretario generale del Congresso nazionale africano (Anc), Ace Magashule è comparso oggi in tribunale per rispondere alle accuse di corruzione che gli sono rivolte. Lo riferisce la stampa locale, aggiungendo che il politico del partito al potere ha negato di essere coinvolto in uno scandalo di appalti multimilionari per un contratto governativo di alloggi. Se la difesa afferma che Magashule è vittima di una caccia alle streghe a fini politici, la Procura insiste sull'esistenza di prove inconfutabili per accertare le sue responsabilità. Secondo il quotidiano "Business Day", inoltre, Magashule ha intanto annunciato che non si dimetterà dalla sua carica nel partito e che "nessuno potrà farlo", sfidando apertamente la decisione del Comitato esecutivo nazionale che glielo chiedeva. (Res)