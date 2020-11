Covid: possibile zona rossa per Toscana e Campania, altre tre regioni verso quella arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui il presidente del Consiglio ha annunciato novità per quel che riguarda la classificazione delle regioni in base al rischio di diffusione dei contagi da Covid-19, dalla Cabina di regia chiamata a valutare i dati da trasmettere poi al Cts, per le dovute valutazione, filtrano alcune indiscrezioni che vorrebbero il passaggio della Toscana e della Campania in zona rossa. Innalzamento del livello di rischio anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Marche. Questo almeno secondo i dati che ora passeranno al vaglio del Comitato tecnico scientifico per la valutazione finale.Anche la Regione Lazio, secondo quanto si apprende, si starebbe preparando alla chiusura delle grandi strutture nei giorni prefestivi e festivi. Si valuta, infatti l'ipotesi di una nuova ordinanza che possa prevedere tre punti principali: la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle grandi strutture (2.500 mq), fatto salvo generi alimentari, edicole, tabaccai e farmacie. Il secondo pilastro di questo ipotetico provvedimento è quello di chiudere nei festivi i mercati, salvo anche in questo caso i generi alimentari. Nel terzo punto si ribadisce l'obbligo, per le strutture rimaste aperte, di rispettare tutte le regole anti-Covid-19, come il contingentamento e il distanziamento sociale.Per quel che riguarda la distribuzione dei vaccini da gennaio, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri ha chiarito "inizieremo con un programma che interesserà 1,7 milioni di italiani". Inoltre "abbiamo iniziato ad occuparci per la logistica della distribuzione delle prime dosi che saranno presto disponibili che sarà nazionale". Per ora "abbiamo pensato che dobbiamo molto in fretta individuare le prime categorie di italiani a cui sarà somministrato il vaccino che andranno ordinate in funzione della loro fragilità e dell'esposizione al virus. Questo - ha aggiunto - a cominciare da chi lavora negli ospedali, che saranno tra i primi, e poi le persone più anziane, più fragili". Sul coinvolgimento di medici di base e farmacisti per la somministrazione del vaccino contro il Covid, quando sarà disponibile, ha chiarito che "per somministrare bisogna avere requisiti professionali e in questa prima fase di vaccinazioni sarà una cosa molto importante da rispettare". (Rin)