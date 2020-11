Speciale infrastrutture: Mit, sospese fino al 21 novembre prove pratiche patenti in 4 Regioni "rosse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle indicazioni del Dpcm per far fronte all’emergenza da Covid-19, il decreto ministeriale 507 sospende fino al 21 novembre le prove pratiche di guida nelle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Lo riferisce in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per i candidati che non potranno sostenere tali prove, verrà prorogata fino al 31 dicembre la validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti. (Com)