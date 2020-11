Speciale infrastrutture: Mit, De Micheli non ha sentito né incontrato Castellucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all’articolo apparso sul quotidiano "La Repubblica", dal titolo "Castellucci dopo l’addio ad Aspi: questa sera vedo il ministro", relativo all’interpretazione di un’intercettazione nella quale si fa riferimento a ipotetici incontri con il ministro, e secondo il quale il ministro citato sarebbe Paola De Micheli, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa in una nota che la ministra De Micheli non ha sentito né incontrato l’ing. Castellucci. Il ministro citato nell’intercettazione, pertanto, non è la De Micheli. (Rin)