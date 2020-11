Speciale infrastrutture: Bianchi (Ance), altroché Recovery Fund, governo controlli che i cantieri aprano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo riscontrato alcun beneficio dalle presunte accelerazioni del cosiddetto decreto Semplificazioni. Ad oggi non hanno prodotto alcunché. Non sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti aggiudicassero e consegnassero i lavori per i quali da mesi, già prima dell'epidemia, sono state bandite gare pubbliche?". Lo dichiara in una nota Edoardo Bianchi, vicepresidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) con delega ai lavori pubblici. "Parliamo - prosegue - di lavori che nulla hanno a che vedere con il Recovery fund, con i Commissari o con il Piano Italia Veloce: sono già finanziati e attendono solo l'apertura dei cantieri. Perché non interessa a nessuno? Le stazioni appaltanti devono essere messe in condizioni di svolgere il proprio compito investendo su formazione e personale da assumere. Fingere di continuare a non vedere questo problema contribuisce a portare il Paese al fallimento", conclude Bianchi. (Com)