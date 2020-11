Speciale infrastrutture: Serbia, Aleksandar Antic a capo della società per i Corridoi autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Energia serbo, Aleksandar Antic, è stato nominato direttore della società pubblica per le autostrade Corridoi della Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la decisione è stata presa nel corso di una seduta governativa. Antic, che fa parte del Partito socialista serbo (Sps), va a sostituire Zoran Babic del Partito progressista serbo (Sns). L'ex ministro dell'Energia viene sostituito in questa legislatura da Zorana Mihajlovic al dicastero dell'Energia. Lo scorso 28 ottobre i ministri del nuovo governo serbo hanno prestato giuramento dopo una votazione da parte del parlamento che ha visto 227 voti a favore e 5 contrari. Il nuovo governo ha 23 dicasteri di cui due senza portafoglio, oltre che 5 vicepremier. Il nuovo governo della Serbia sarà "all'insegna della continuità", secondo il discorso pronunciato dalla premier Ana Brnabic dinanzi ai deputati dell'assemblea parlamentare. La stessa premier rappresenta il primo punto di continuità, in quanto ha già guidato l'esecutivo precedente. (Seb)