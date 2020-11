Speciale infrastrutture: Pavia e Ansaldo con FS Sistemi Urbani per dismissione ex scalo di Porta Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con i partner Claudio Cera e Nico Moravia, ha assistito FS sistemi urbani – gruppo Ferrovie dello Stato italiane – e in particolare il team legale interno, nella procedura di dismissione dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana (Milano), su cui insisterà il Villaggio olimpico per le Olimpiadi Milano – Cortina del 2026. Lo riferisce un comunicato stampa. L'offerente, risultato aggiudicatario della procedura, a seguito di una serie di fasi definite e gestite da Fssu con i propri consulenti, è il Fondo d'investimento immobiliare "Porta Romana", gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact Fund. L'offerta per l'area è stata di 180 milioni di euro e l'offerente si è inoltre impegnato a realizzare il Villaggio olimpico nei confronti della Regione Lombardia. Per gli aspetti finanziari e industriali FS sistemi urbani è stata assistita, rispettivamente, dagli advisor Mediobanca e Duff & Phelps Reag. (Com)