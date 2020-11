Ue-Singapore: Cdm, accordo per rafforzare e intensificare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (disegno di legge). L'Accordo si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra l'Unione europea e Singapore, assicurandone un più coerente inquadramento giuridico, in un ampio spettro di settori e di dossier (bilaterali, regionali e multilaterali) di comune interesse. Il testo disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione). Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, vi sono clausole politiche standard vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte Penale Internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. L'Accordo produrrà benefici per l'Unione europea in sinergia con altri due Accordi specifici, quello di libero scambio e quello sulla protezione degli investimenti, e contempla l'istituzione di un Comitato misto, che ne garantisce corretta attuazione e funzionamento, stabilisce le priorità e formula raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi. (Rin)