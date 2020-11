Speciale energia: Spagna, per Grenergy utile di 9 milioni nei primi nove mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica rinnovabile spagnola Grenergy ha registrato nei primi nove mesi dell'anno un utile netto di 9 milioni di euro, superiore del 74 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto riferito dall'impresa in una nota, questi dati sono dovuti principalmente ai risultati della divisione "Sviluppo e costruzioni" in particolare della realizzazione di impianti solari in Cile. Al tempo stesso, Grenergy ha evidenziato che i conti dei primi nove mesi del 2020 mostrano un "solido trend positivo" nei dati operativi e finanziari nonostante la pandemia del coronavirus. A settembre il suo margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto i 18 milioni di euro con un incremento del 94 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La società ha aumentato il suo obiettivo come produttore indipendente di energia elettrica (Ipp) a 2,5 GW entro il 2023 e di 1,5 GW entro il 2022. (Spm)