Speciale energia: Iraq-Usa, Barzani chiede a Brouillette maggiori investimenti in Kurdistan

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario statunitense per l’Energia, Dan Brouillette. I due hanno discusso dei mezzi per rafforzare le relazioni fra Washington e la regione irachena, specialmente nel campo dell’energia. A questo proposito, Barzani ha fatto appello a un aumento degli investimenti statunitensi in Kurdistan, il che dovrebbe contribuire a creare più posti di lavoro per i cittadini curdo-iracheni. (Res)