Etiopia: Bachelet, conflitto nel Tigrè rischia di degenerare in modo incontrollabile

- Il conflitto nella regione etiope dei Tigrè rischia di degenerare in modo incontrollabile, provocando un pesante bilancio di vittime e sfollamenti di massa dei suoi abitanti. E' l'allarme lanciato oggi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, commentando gli ultimi sviluppi nella regione settentrionale etiope ed il massacro di decine di civili denunciato ieri da Amnesty International nella città di Mai-Kadra. "C'è il rischio che questa situazione sfugga totalmente al controllo, portando a pesanti vittime e distruzione, nonché sfollamenti di massa all'interno della stessa Etiopia e oltre frontiera". Bachelet ha chiesto di avviare indagini approfondite su quanto accaduto nella zona sudoccidentale del Tigrè dove Amnesty ha accertato le uccisioni. "Se confermata come deliberatamente eseguita da una parte degli attuali combattenti, queste uccisioni di civili sarebbero ovviamente crimini di guerra, e ci dovrà essere un'indagine indipendente e piena responsabilità per ciò che è accaduto", ha detto Bachelet, per la quale, tuttavia, "priorità in questo momento deve essere quella di fermare i combattimenti e impedire che si verifichino ulteriori atrocità". (segue) (Com)