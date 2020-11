Etiopia: Bachelet, conflitto nel Tigrè rischia di degenerare in modo incontrollabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'interruzione delle comunicazioni con il Tigrè renda attualmente difficile verificare l'entità del danno, Bachelet ha detto di aver ricevuto rapporti da una varietà di fonti che suggerivano un aumento degli attacchi aerei da parte delle forze governative e feroci combattimenti di terra tra forze opposte. "Sono anche estremamente allarmata per le segnalazioni di tagli alle forniture essenziali di acqua ed elettricità, oltre al blackout delle comunicazioni e al blocco dell'accesso su strada e per via aerea", ha detto. "Ciò significa che c'è già un impatto drammatico sulla popolazione civile, oltre al rischio di morte o lesioni a seguito delle ostilità". Il 6 novembre il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ribadito il suo appello a entrambe le parti affinché inizino i colloqui con l'obiettivo di una cessazione immediata delle ostilità. "Esorto fortemente entrambe le parti a rendersi conto che non ci sarà alcun vincitore in una situazione del genere e ad iniziare un dialogo serio per risolvere le loro divergenze senza indugio", ha detto Bachelet. “Un conflitto interno di lunga durata infliggerà danni devastanti sia al Tigrè che all'Etiopia nel suo insieme, annullando anni di sviluppo vitale. Inoltre, (il conflitto) potrebbe estendersi molto facilmente oltre i confini, destabilizzando potenzialmente l'intera sottoregione", ha aggiunto. (Com)