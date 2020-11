Città metropolitana Roma: da consiglio ok a 3 milioni euro a Comuni per differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Città metropolitana di Roma "ha approvato la proposta di assegnare oltre 3 milioni di euro ai Comuni del territorio provinciale per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti". Lo dichiara, in una nota, Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. "Proseguiamo il potenziamento delle politiche ambientali per l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata, compostiere, potenziamento dei centri di raccolta e iniziative di premialità sulla raccolta della plastica e lattine. Sostenere queste iniziative - aggiunge Zotta - ha significato nel corso di questi anni far raggiungere ai Comuni virtuosi punte di oltre il 70 per cento di raccolta differenziata. Il percorso è stato condiviso con tutti i componenti del Consiglio che ringrazio per la partecipazione e per il contributo espressione delle esigenze dei singoli territori".(Com)