Bielorussia: Stoltenberg, ingiustificato che Minsk usi Nato per repressione (2)

- Il segretario generale ha sottolineato che "in tutta l'Alleanza, la pandemia di Covid ha cambiato le nostre vite" e che "la principale responsabilità della Nato è assicurarsi che questa crisi sanitaria non diventi una crisi di sicurezza". Pertanto, "abbiamo fatto ciò che è necessario per mantenere le nostre forze al sicuro, per mantenere la nostra prontezza operativa e sostenere le nostre missioni e operazioni dal Mar Baltico all'Afghanistan" e oltre a ciò "abbiamo rafforzato gli sforzi dei civili per contrastare il coronavirus". Il segretario generale ha ricordato che durante la prima ondata "centinaia di migliaia di truppe alleate hanno sostenuto gli sforzi dei civili", "centinaia di voli Nato hanno consegnato rifornimenti critici in tutto il mondo" e "quasi un centinaio di ospedali da campo hanno curato molte migliaia di pazienti". E il sostegno della Nato, ha continuato Stoltenberg, va avanti anche nella seconda ondata, con la distribuzione di centinaia di ventilatori "ai nostri alleati Albania, Repubblica Ceca, Montenegro e Macedonia del Nord". (segue) (Beb)