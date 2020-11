Bielorussia: Stoltenberg, ingiustificato che Minsk usi Nato per repressione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus, quindi, ha apportato cambiamenti, ma non ha mutato "molte altre sfide" che vanno affrontate. Prima fra tutte, quella rappresentata da "atti aggressivi e attività militari della Russia" che "continuano senza sosta". In risposta, "gli alleati della Nato stanno acquisendo nuovi sistemi di difesa aerea e missilistica. Comprese le batterie Patriot e Samp / T", ha detto. "Stiamo rafforzando le nostre capacità convenzionali avanzate, investendo in nuove piattaforme, inclusi aerei da combattimento di quinta generazione, adattando la nostra intelligenza e gli esercizi. E mantenendo il nostro deterrente nucleare sicuro, protetto ed efficace", ha spiegato. "Allo stesso tempo, la Russia rimane il nostro più grande vicino" e "manteniamo il dialogo con la Russia per evitare incidenti". Stoltenberg ha spiegato che "tutto ciò che fa la Nato è difensivo. Compresa la nostra presenza qui nella regione baltica. Quindi, quando la leadership in Bielorussia cerca di usare la Nato come pretesto per reprimere il proprio popolo, è completamente ingiustificato. E assolutamente sbagliato. Il nostro messaggio è che solo il popolo bielorusso dovrebbe decidere il futuro della Bielorussia". Un'altra sfida è quella rappresentata dalla Cina che "sta affermando il suo peso economico, diplomatico e militare". Inoltre, "le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi, stanno cambiando la natura del conflitto. Che viene combattuto in nuovi domini come il cyber e anche nello spazio. E gli attacchi terroristici continuano. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad attacchi barbari in Francia, in Austria, oltre che in Afghanistan", ha detto il segretario generale. (segue) (Beb)