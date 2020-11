Bielorussia: Stoltenberg, ingiustificato che Minsk usi Nato per repressione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Nato deve essere in grado di rispondere a tutte queste sfide" e questo "è il motivo per cui ho lanciato l'iniziativa Nato 2030" ha detto Stoltenberg elencando i tre obiettivi dell'iniziativa: rimanere forti militarmente; fare della Nato un'alleanza politica più forte; dare alla Nato un approccio più globale. "Non perché vogliamo essere un'alleanza globale. Ma perché molte delle sfide che dobbiamo affrontare sono globali", ha evidenziato. "Nessuno dei nostri paesi, nemmeno i più grandi, può affrontare da solo le sfide che dobbiamo affrontare. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni comuni", ha aggiunto. "Credo anche che sia giunto il momento per noi di sviluppare un nuovo Concetto strategico per la Nato. Un progetto aggiornato su come la Nato può adattarsi e rispondere al contesto strategico molto impegnativo che dobbiamo affrontare oggi", ha concluso. (Beb)