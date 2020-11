Romania: Iohannis, Piano nazionale di ripresa sarà presentato la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano nazionale di ripresa e resilienza della Romania sarà presentato al pubblico la prossima settimana, con 30 miliardi di euro stanziati da fondi europei. Lo ha annunciato oggi il presidente romeno, Klaus Iohannis in una conferenza stampa. "Per mettere a punto nuove misure, per dare una spinta decisiva all'economia, per entrare in una fase di solida ripresa, servono soldi. Questi soldi li riceveremo dai fondi europei", ha detto il capo dello Stato romeno a Palazzo Cotroceni. A questo proposito, Iohannis ha detto di aver avuto una discussione con il primo ministro, Ludovic Orban, e con diversi ministri "per trovare una forma valida per quello che viene chiamato il Piano nazionale di ripresa e resilienza". "Si tratta di un piano globale e avremo oltre 30 miliardi di euro dai fondi europei per finanziare le misure di questo piano. Siamo molto vicini al completamento del progetto, è una misura molto ampia che si riferisce anche a riforme e misure infrastrutturali e a molti settori che devono essere modernizzati oltre che recuperati. Presenteremo al pubblico questo piano nazionale di ripresa e resilienza la prossima settimana e avremo un dibattito pubblico in modo da poter incorporare tutte le opinioni rilevanti", ha affermato Iohannis. Successivamente, il piano sarà presentato a Bruxelles e il finanziamento inizierà il prossimo anno. "Sono convinto che con questi fondi saremo in grado di riportare l'economia al livello che tutti desideriamo", ha spiegato il presidente, secondo cui, dai dati del terzo trimestre, "l'economia si sta riprendendo". "Tra i dati del terzo trimestre e quelli del secondo trimestre c'è un notevole aumento del 5 per cento", ha concluso Iohannis. (Rob)