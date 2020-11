Formazione: al via la Scuola d'impresa per designer di Lazio innova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la fruttuosa collaborazione tra Altaroma e Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di commercio di Roma, con un nuovo progetto rivolto a giovani aziende e designer che hanno dislocato o avviato la propria produzione sul territorio laziale. Hanno infatti preso il via i corsi della "Scuola d'Impresa per Designer" con sedici brand che hanno risposto ad una iniziativa lanciata nei mesi scorsi da Altaroma e Lazio Innova, con l'obiettivo di aiutarli a sviluppare il proprio modello di business e fornire loro alcuni strumenti e servizi di supporto, essenziali alla crescita imprenditoriale. (segue) (Com)