Formazione: al via la Scuola d'impresa per designer di Lazio innova (2)

- "Il Lazio sta diventando sempre di più una grande regione europea della creatività e dell'innovazione, anche grazie all'importante lavoro che sta facendo Altaroma. Per questo abbiamo deciso di affiancarla concretamente, lavorando insieme per aiutare i giovani creativi a dare corpo e futuro ai loro progetti. Perché anche da qui passa il nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo fondato sulla bellezza e sul talento delle persone che abbiamo in mente", dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione Paolo Orneli. (segue) (Com)