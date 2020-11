Slovacchia: premier Matovic, possibile riapertura cinema e chiese da lunedì con capacità ridotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatri, cinema e chiese potrebbero riaprire in Slovacchia da lunedì prossimo. Lo ha detto il primo ministro slovacco, Igor Matovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Il capo del governo di Bratislava ha avanzato la proposta di una riapertura di questi luoghi a patto che mantengano però una capacità ridotta al 50 per cento. Matovic ha suggerito anche di riaprire le palestre e le piscine presso i club sportivi per un massimo di sei persone. La questione è oggetto di discussione da parte della task-force Covid, che si riunisce oggi. (Vap)