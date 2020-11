Vaccini: Astuti (Pd), mentre il sistema sanitario pubblico arranca il privato prospera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dichiara in una nota: "Mentre il sistema sanitario pubblico regionale è completamente in panne nella distribuzione e somministrazione dei vaccini il privato colma il vuoto lasciato, offre un servizio efficiente, ovviamente a pagamento, e prospera. È questa la dimostrazione che la sanità lombarda, per come è strutturata, non è equa. Chi avrebbe diritto al vaccino garantito e gratuito, in quanto a rischio perché fragile o anziano, è costretto a ricorrere al mercato e pagare la prestazione. Il risultato è un sistema assolutamente discriminatorio: chi può pagare può tutelare la propria salute, chi non può deve rinunciarvi". (Com)