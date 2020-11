Russia: Putin licenzia vicedirettore di Rossotrudnichestvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha rimosso dall'incarico Aleksander Radkov, il vicedirettore di Rossotrudnichestvo (Agenzia federale per la Comunità degli stati indipendenti, i compatrioti all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale). È quanto si legge in un decreto pubblicato sul portale Internet governativo per le informazioni legislative. Radkov è stato vicedirettore dal 2014, ha supervisionato le aree della cooperazione culturale internazionale, del sostegno ai connazionali. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi presso l'Agenzia federale del turismo. A giugno a capo dell'agenzia governativa è stato nominato il deputato della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento della Federazione Russa), Evgenij Primakov, nipote dell'omonimo ex primo ministro, è stato nominato capo dell'Agenzia governativa Rossotrudnichestvo. Primakov ha sostituito Eleonora Mitrofanova, che è entrata a far parte del ministero degli Esteri nello stesso mese. Primakov lavora come giornalista televisivo dal 2002. (segue) (Rum)