Bulgaria: vicepremier Karachanov, su Macedonia del Nord decide il Parlamento (2)

- Nella giornata di ieri la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, ha detto che la Commissione europea auspica un accordo fra Macedonia del Nord e Bulgaria per le questioni ancora aperte fra i due Stati. La Commissione europea, ha detto Pisonero, resta dell'opinione che entrambe le parti debbano trovare un compromesso e che i disaccordi possano essere in questo modo superati. "Incoraggiamo entrambe le parti a continuare nei loro sforzi per trovare una soluzione ai loro problemi bilaterali", ha detto la portavoce. Il Consiglio dei ministri dell'Ue si riunirà il 17 novembre per discutere del processo di allargamento e decidere sull'adozione del quadro negoziale con la Macedonia del Nord. Resta contraria a tale adozione la Bulgaria, che vuole prima risolvere le questioni aperte legate al patrimonio storico e linguistico dei due Paesi. (segue) (Seb)