Bulgaria: vicepremier Karachanov, su Macedonia del Nord decide il Parlamento (3)

- Il 6 novembre la Bulgaria ha annunciato di non poter sostenere il quadro negoziale di Skopje con l'Unione europea fino a quando le questioni aperte bilaterali non saranno risolte. La Germania è determinata a compiere "il passo successivo" nel processo di allargamento dell'Unione europea entro la fine dell'anno, ha detto invece il ministro tedesco degli Esteri Heiko Maas al termine della videoconferenza tenuta il 9 novembre dai ministri degli Esteri nell'ambito del Processo di Berlino. "L'Unione Europea ha 27 Stati membri e uno di loro è la Bulgaria. Ecco perché gli interessi della Bulgaria devono essere tutelati. Affinché un quadro negoziale possa essere approvato, è necessario il voto di tutti gli Stati membri. Non c'è modo per il Consiglio europeo di risolvere le questioni bilaterali", ha detto Maas, facendo così riferimento al contrasto in corso tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria. (segue) (Seb)