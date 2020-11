Roma: centro Maximo, incontro società-comitati quartiere, apriamo rapporto con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri un incontro tra la società Parsec6, titolare del Maximo shopping center e la cui apertura è imminente, con i comitati di quartiere della zona Laurentino Fonte Ostiense. In una nota la società spiega che c'è "piena sintonia col territorio e con i suoi residenti, nel rigoroso rispetto degli accordi stilati col Comune di Roma". In attesa dell’apertura ufficiale di uno dei più grandi centri commerciali d’Italia, che assicurerà oltre 1.500 posti di lavoro, e altri 1.000 occupati nell’indotto, i rappresentanti incaricati dalla proprietà del Maximo "hanno così manifestato ai referenti del quartiere l’intenzione della società - sottolinea la nota - di avviare un nuovo corso nei rapporti con la cittadinanza locale e condividere strategie di sviluppo sostenibile per il territorio".(Rer)