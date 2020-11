Sicurezza: avvicendamento al comando Gdf del Nord-Ovest, generale Carrarini subentra a Vicanolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio di vertice al comando interregionale dell’Italia Nord occidentale della Guardia di Finanza: la guida passa dal generale Giuseppe Vicanolo, che assumerà l’incarico di comandante in seconda del Corpo, al generale Fabrizio Carrarini, proveniente dal ministero dell’Economia e delle Finanza, dove ha ricoperto l’incarico di vice capo di gabinetto del ministro. La cerimonia di avvicendamento si è svolta oggi presso la storica caserma “Cinque Giornate” di Milano, alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. Nel lasciare il comando interregionale dopo circa quattro anni, il generale Vicanolo ha ringraziato gli oltre diecimila finanzieri della Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. In particolare, ha manifestato vicinanza ai militari colpiti dalla pandemia e ha incoraggiato tutti a proseguire gli sforzi di controllo del territorio per il contenimento della diffusione del Covid-19 e soprattutto l’azione d’intelligence e investigativa per la lotta all’usura e al reinvestimento dei proventi criminali nelle aziende in crisi di liquidità. Infine, il generale Vicanolo ha ringraziato i prefetti, i magistrati e i colleghi delle forze di polizia per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate. Il comandante generale Zafarana, ringraziando il generale Vicanolo, ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al generale Carrarini per il nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del Corpo e del Paese.(com)