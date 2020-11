Polonia: premier annuncia creazione di un gruppo di lavoro con Pfizer sul vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di rendere il vaccino contro il coronavirus disponibile al più presto, la Polonia ha creato un gruppo di esperti assieme alla società farmaceutica Pfizer. Lo ha annunciato oggi il primo ministro, Mateusz Morawiecki, ripreso dall'emittente "Polskie Radio". Il capo del governo ha parlato oggi con alcuni rappresentanti della società statunitense, dopo che l'Unione europea ha sottoscritto un accordo con Pfizer per l'acquisto del suo vaccino per una quantità fino a 300 milioni di dosi. Oggetto del colloquio di oggi è stata in particolare la modalità della sua futura distribuzione, ha spiegato Morawiecki. "Vogliamo essere pronti immediatamente. Ecco perché alcune settimane fa abbiamo iniziato i preparativi del governo e oggi abbiamo creato un gruppo di lavoro con Pfizer. Sono sicuro che la Polonia sarà perfettamente preparata alla distribuzione più rapida possibile del vaccino a chiunque lo voglia", ha dichiarato il capo dell'esecutivo di Varsavia. (Vap)