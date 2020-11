Farnesina: Del Re a colloquio con ministro Costa, collaborazione strategica tra Cooperazione e ministero Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra con delega alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto una videochiamata con il ministro dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare (Mattm), Sergio Costa, sulle sinergie presenti e future tra Farnesina e Mattm nell'ambito della cooperazione. Lo riferisce una nota della Farnesina. Costa e Del Re hanno concordato sulla necessità di approfondire sempre di più la collaborazione tra il sistema della Cooperazione italiana e il ministero dell'Ambiente. "Contiamo moltissimo sul Mattm per portare avanti le azioni e i valori della cooperazione", ha detto la vice ministra. In particolare, ha espresso soddisfazione per la recente finalizzazione dell'accordo operativo tra l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) e il Mattm. "L'obiettivo di Aics è di introdurre la sostenibilità ambientale quale tema trasversale nella cooperazione allo sviluppo italiana e quindi la collaborazione con il Mattm è strategica", ha sottolineato Del Re. Il Sahel è stato identificato, nel corso del colloquio, come un'area di collaborazione prioritaria, tenendo presente come la tutela ambientale abbia un alto valore aggiunto ai fini della stabilizzazione e della sicurezza nella regione. L'altra regione prioritaria è il Mediterraneo, "dove c'è un importante investimento di risorse nazionali ma occorre incrementare il coordinamento con le risorse europee – ha detto la vice ministra – anche utilizzando il nuovo strumento Ue per il vicinato sud (Ndci), che consente interventi da destinare in gran parte a programmi e progetti di mitigazione del cambiamento climatico". (Res)